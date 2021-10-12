В Украине по итогам сентября зарегистрировано рекордное количество новых электромобилей: какие модели выбирали

Сегмент "зеленого" транспорта расширяется.

В Украине по итогам сентября установлено рекордное количество регистраций электромобилей.

Так, по информации "Укравтопром", свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Отмечается, что по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом — на 18 процентов.

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых автомобилей этой модели. Второй результат показал Hyundai Ioniq — 12 регистраций. Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy, за этот электромобиль своими кошельками проголосовали 11 покупателей.

electrive.com

На четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и Poprsche Taycan, в зачете которых по 10 регистраций. Замыкают топ-5 сентябрьского рынка новых электромобилей также две модели: BMW i3 и Mercedes-Benz EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Самым популярным электромобилем с пробегом, в свою очередь, остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк.

На втором месте Tesla Model 3 — 95 регистраций. Третье место у Renault ZOE — 48 регистраций. Четвертым по популярности стал Volkswagen e-Golf — 39. Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 подержанных электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.

AutoCar

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тысячи единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88%, против 92% годом ранее.

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