В Украине почти половина частных авто старше 22 лет

В Украине почти половина частных авто старше 22 лет

Среди коммерческого транспорта даже больше 50% авто старше этого возраста.

В Украине 43% частного транспорта изготовлено в 1999 году или раньше.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель организации U-Cycle Богдан Лепявко со ссылкой на представителя Министерства инфраструктуры.

Среди коммерческого транспорта 51% авто старше 22 лет. Считается, что на эти машины приходится 60% выбросов СО2 и вредных веществ в силу их возраста и более интенсивного использования.

Всего в Украине зарегистрировано 14,76 миллионов транспортных средств, из которых 1,46 млн — коммерческие (зарегистрированные на юридических лиц). В то же время неизвестно сколько именно из этих авто действительно сейчас используют. Поэтому есть вероятность, что настоящая цифра меньше на несколько миллионов.

Также много транспорта, зарегистрированного на физических лиц, используется бизнесом, поэтому и число коммерческих авто также может быть другим.

Ранее сообщалось, что украинцы стали значительно активнее интересоваться коммерческими авто.

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