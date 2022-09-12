В Украине подешевел бензин и дизель в опте: какая ситуация с ценами на эти виды топлива в регионах

Стоимость бензина и дизеля в течение первой недели сентября (с 2 по 9) упала.

Так, оптовые партии бензина снизились на 1,75 грн/л и в среднем торговались за 39,00 грн/л . Дизельное топливо предлагалось на уровне 47,00 грн/л , что на 0,75 грн/л дешевле по сравнению со 2 сентября.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что бензиновые партии торговались в пределах 38-41 грн/л, что на 2-3 грн/л ниже цен в прошлую пятницу. В то же время, самые низкие цены на высокооктан звучали в южном и западном регионах страны: 38-39 грн/л. Традиционно дороже продавали А-95 в центральном и северном регионах – 39-41 грн/л.

Торговля дизелем 9 сентября проводилась в пределах диапазона 45-49 грн/л, что также свидетельствует о снижении на 1-2 грн/л по сравнению с минувшей пятницей.

Минимальные цены, как обычно, зафиксированы в южном регионе — 44,5-46,5 грн/л, а за неделю цена снизилась на 0,5-1 грн/л. В западном регионе торговля дизельным топливом проходила в диапазоне 45-47 грн/л, что также сигнализировало о снижении цен на 1-2 грн/л. Оптовые цены в северном и центральном регионах за неделю также просели на 0,5-1 грн/л, и 9 сентября торговля в этих областях велась в пределах 46-49 грн/л.

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