В Украине подешевела стоимость бензина и дизеля в опте: какая ситуация с ценами на эти виды топливав регионах

Так, оптовые партии бензина А-95 снизились в цене на 2,75 грн/л - до 43,75 грн/л . Дизельное топливо за этот же период "просело" чуть меньше – всего на 1,5 грн/л, а средняя цена на него в пятницу составляла 44,25 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, бензин А-95 12 августа предлагался в рынок в пределах ценового диапазона 42-45 грн, что на 3-4 грн/л ниже ценников на высокооктан, которые были зафиксированы 5 августа. Минимальная цена была зафиксирована на юге – 42 грн/л. Несколько дороже бензин можно было приобрести в западных областях – за 43 грн/л, а с продвижением в глубь страны цена выросла до 45 грн/л.

Торговля дизелем, в пятницу, велась в пределах диапазона 41-46 грн/л, что также свидетельствует о снижении на 1-2 грн/л по сравнению с 5 августа.

Минимальные цены, как обычно, зафиксированы в южном регионе. Здесь торговля велась в пределах 41-42 грн/л, а с минувшей пятницы цена снизилась 1-2 грн/л. В то же время, самые дешевые предложения были зафиксированы в портах, где некоторые трейдеры распродавали ресурс с "лодок". В западном регионе торговля дизельным топливом происходила в диапазоне 42-44 грн/л, что также свидетельствует о снижении цен на 2-3 грн/л по сравнению с минувшей пятницей.

Оптовые цены в северном регионе также за неделю "просели" на 1-2 грн/л и 12 августа торговля в этих областях велась в пределах 43-45 грн/л. Несколько дороже можно было приобрести дизельное топливо в центральных регионах. В этих областях страны дизель предлагался по ценам 44-46 грн/л.

"Цены продолжают падать, хотя в опте уже некуда снижаться, мы вплотную приблизились к себестоимости. К нам поступила ранее закупленная партия дизеля, мы ее вынуждены продавать в "минус", так как она была закуплена по более дорогим ценам", — говорит один из опрошенных трейдеров.

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