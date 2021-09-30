В Украине подходит к концу период льготного растаможивания "евроблях": чего ждать

В Украине подходит к концу период льготного растаможивания "евроблях": чего ждать

Процедура продлится еще чуть больше месяца.

В Украине 10 ноября завершается период льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

О том, чего ждать водителям "евроблях" и к чему готовиться, рассказали в РБК-Украина.

Льготной растаможкой до 10 ноября можно будет воспользоваться на:

легковые авто (кроме ТС специального назначения для перемещения по снегу; оборудованных электродвигателем);

авто для перевозки грузов (общей массой до 3,5 тонн);

транспортные средства, которые по состоянию на 31.12.2020 находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита;

были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет;

не более одной единицы на каждую товарную позицию (одно легковое авто, одно грузовое массой не более 3,5 тонн).

В то же время невозможно растаможить авто:

которые заехали в Украину в 2021 году;

которые заехали из России;

с евростандартом "Евро-0" и "Евро-1" (до 1995 года выпуска);

с гибридными двигателями;

грузовые авто весом 3,5 тонн и более.

Владельца "евроблях" после 10 ноября полиция сможет оштрафовать на 8 500 грн. Затем полиция передаст данные на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто — штраф 170 тысяч грн.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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