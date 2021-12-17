В Украине поднимают цены на российские автомобили LADA: сколько они будут стоить

В Украине поднимают цены на российские автомобили LADA: сколько они будут стоить

Новая стоимость будет актуальна с начала 2022 года.

В Украине повышают цены на все российские автомобили LADA.

Об этом идет речь на официальном сайте украинского представительства автопроизводителя.

Отметим, что производством LADA занимается Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ). Сейчас ЗАЗ выпускает практически все модели бренда LADA, поэтому подорожание коснется всех производимых в Запорожье автомобилей.

Так, седан LADA Granta, который сейчас стоит от 241 980 грн, с 1 января 2022 года будет стоить от 254 190 грн . LADA Vesta подорожает от 308 950 гривен до 324 860 гривен , а Vesta SW Cross – от 388 500 до 408 480 гривен .

Хэтчбек LADA XRAY сейчас стоит от 303 400, а после Нового года его стоимость вырастет до 319 310 гривен . Универсал LADA Largus подорожает от 386 400 гривен до 406 272 гривен .

Остальные модели Lada подорожают в среднем на 15-20 тысяч гривен.

Читайте также:

Автомобили LADA признаны менее популярными на европейском рынке в 2021 году

ЗАЗ показал, как происходит производство Renault и KIA

ЗАЗ может запустить в производство "упрощенную" версию российского автомобиля