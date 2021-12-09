В Украине подорожают новые автомобили: почему и когда это может произойти

В Украине подорожают новые автомобили: почему и когда это может произойти

В цене они могут прибавить минимум 600 долларов.

На украинском рынке может произойти поднятие стоимости новых автомобилей.

Об этом в комментарии UBR заявил председатель этой общественной организации Олег Назаренко.

С 1 января 2022 года в Европейском союзе (ЕС) вступает в силу норма, обязывающая производителей оборудовать новые автомобили дополнительными датчиками – дождя, света, застежки ремней безопасности задних пассажиров и другим.

Поскольку Украина подписала соглашение с ЕС, обязавшись ввести все европейские практики по безопасности дорожного движения, то указанные нормы должны были заработать и в нашей стране.

В свою очередь, Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) инициировала перенос имплементации этих положений на 2025 год. В противном случае, по словам Назаренко, новые автомобили в Украине подорожали на 5-8% уже с Нового года. Он отметил, что в дорогих автомобилях, как правило, предусмотрены указанные дополнительные функции, но у простых бюджетных автомобилей – японских, корейских, китайских, французских – всего этого может не быть.

Эксперт отметил, что в Украине не такой уровень благосостояния, как в Европе, к тому же в украинских правилах дорожного движения нет требования пристегиваться пассажирам на заднем сиденье.

Он напомнил о планах правительства по внедрению в Украине стандарта Евро-6 "при отсутствии в стране бензина такого качества". По его мнению, сначала нужно "поднять зарплату до 1 тысячи евро/месяц, а потом уже копировать ЕС". Или же нужно избавиться от всех "жигулей", "камазов" или "старых блях" уровня "Евро-0" на дорогах, а потом уже переходить от "Евро-5" к "Евро-6".

Разница в цене между этими стандартами, подсчитал глава ВААИД, может составить не менее 600 долларов. Поэтому если принять такую норму, то новые поступающие в Украину автомобили были бы дороже минимум на 500-700 долларов.

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