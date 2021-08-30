В Украине показали потенциальную замену российскому УАЗ для Минобороны

Он сделан на шасси известной модели.

В Украине представили автомобиль, который должен стать заменой в Министерстве обороны российским УАЗ.

Как сообщает AutoConsulting, этой машиной является доработанный пикап Toyota Hilux, который будет называться "Сайгак".

Отмечается, что автомобиль был создан в рекордные сроки в рамках конкурса, объявленного Министерством обороны Украины, и должен был быть представлен до 1 сентября 2021 года.

Образец создан с учетом опыта стран Восточной Европы, где также проводили замену УАЗ. Кроме того, при подготовке машины были приняты во внимание пожелания военных, непосредственно эксплуатирующих технику в зоне проведения ООС.

autoportal.ua

По оценкам специалистов, потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц. Аналогичные машины найдут применение также в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Выбор Toyota Hilux в качестве шасси для армейского внедорожника для ВСУ — совсем не случаен. Hilux считается одним из самых надежных пикапов в мире и его можно встретить во всех горячих точках планеты. Комплект доработок делает Toyota Hulux еще более функциональным. Впрочем, окончательный выбор за Министерством обороны Украины, которое и инициировало этот конкурс.

Ранее рассказывалось о том, что от российских УАЗ также отказалась и чешская армия.

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