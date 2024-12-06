В Украине повысят штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью: что известно

Сумма штрафа до 2000 грн, действующая на данный момент, слишком мала и может вырасти в разы.

В Раде планирует увеличить штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью.

Об этом сообщила ТСН.ua глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Шуляк отметила, что сумма штрафа должна быть приближена к действующим в странах ЕС.

Сумма штрафа до 2000 грн, действующая на данный момент, слишком мала и может вырасти в разы.

"Поскольку мы интегрируемся туда исключительно и по инфраструктурным стандартам. В частности, в той же Германии штраф за парковку в зоне для людей с инвалидностью составляет до 370 евро. Это справедливо", — отметила нардеп.

По словам Шуляк, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в парковочных местах. Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в непредусмотренных для этого местах и особенно на местах для парковки людей с инвалидностью.

"Чтобы как-то исправлять эту ситуацию, в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, которые пытаются снизить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Следовательно – паркомест недостаточно и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью", – объяснила она.

Глава комитета градостроительства подчеркнула, что вежливо уговаривать не нарушать законодательство порой не срабатывает.

"Поэтому, думаю, есть смысл действовать. С эвакуаторами сработало – люди поняли, что это дорого. Следовательно, должно сработать в случае парковки на местах для людей с инвалидностью", – считает Шуляк.

Напомним, в Украине с 1 ноября изменились правила по ограничению скорости на дорогах. На тех участках дорог, где раньше разрешена скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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