В Украине появилась топовая версия нового кроссовера Opel: какова его цена

Недавно эта модель была представлена в стандартной комплектации.

На украинский рынок вышел новый кроссовер Opel Mokka GS Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, в сравнении с представленной ранее комплектацией Elegance, появившейся в Украине летом 2021 года, новинка предлагает более выразительный дизайн, широкий список опций, а также мощный силовой агрегат.

Помимо характерного дизайна кроссовера Opel Mokka с передней частью Opel Vizor и скошенной задней стойкой, версия GS Line получила свои уникальные черты во внешности: пакет Black Pack GS Line с черной глянцевой отделкой деталей кузова, красная линия-молдинг вдоль окон, 17-дюймовые колесные диски. Также стоит отметить возможность опционального заказа 18-дюймовых дисков с красным декором – доступно эксклюзивно для Opel Mokka GS Line.

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Цифровой кокпит включает в себя шкалу приборов с 12-дюймовым дисплеем и 10-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы Navi Pro. Также новинка отличается собственной отделкой интерьера. Комбинированная обивка из черной ткани и экокожи гармонично контрастирует с красными вставками на сиденьях. Ярко-красные элементы декора используются для отделки передней панели.

ais-opel.com.ua

Mokka GS Line предлагается в самой мощной и динамичной версии с бензиновым 130-сильным мотором и 8-ступенчатой АКП. С таким арсеналом автомобиль способен развивать скорость до 200 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает чуть более 9 секунд.

Согласно статусу GS Line получила максимально широкий перечень инновационных систем, состоящих на службе комфорта и безопасности. Среди них – адаптивные фары Matrix LED с ассистентом дальнего света и функцией подсветки поворотов, система экстренного торможения в городе, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система распознавания усталости водителя.

Стоимость Mokka GS Line в Украине стартует с отметки 727 200 грн .

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