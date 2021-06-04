В Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения

Они оборудованы спальным местом и повышенным уровнем комфорта.

В Украине появились сверхсовременные самосвалы нового поколения — Volvo FMX.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что первая партия из пяти экземпляров была заказана дорожно-строительной компанией из Одесской области.

"Для строительства качественных новых дорог нужна надежная и выносливая техника. А если это техника нового поколения с новейшими инновационными опциями, то процесс строительства становится заметно более продуктивным и эффективным", — говорится в сообщении.

specmachinery.com.ua

Это первые самосвалы со спальными кабинами и повышенным уровнем комфорта в автопарке заказчика, который уже насчитывает около 80 единиц различной строительной техники. Следующая партия самосвалов Volvo FMX ожидается уже в июне.

Ранее рассказывалось о том, что Volvo приняла решение отказаться от бензиновых и дизельных двигателей.

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