В Украине появились первые магистральные тягачи Renault нового поколения

Их дебют состоялся лишь несколько месяцев назад.

На украинском рынке появились первые магистральные тягачи Renault Trucks нового поколения.

Об этом сообщает Autocentre.

Отмечается, что речь идет о модели Renault Trucks серии T, которые дебютировали буквально три месяца назад. Рестайлинговая ее версия получила очень много нового.

Прежде всего это касается кабины. Внешне машины отличаются видоизмененными, светодиодными фарами головного света и решеткой радиатора с другим рисунком. В интерьере водитель оценит новую регулируемую рулевую колонку и оптимизированную конструкцию сидений.

autocentre.ua

Модели 2021 года также еще оснащены новыми решениями для хранения вещей. Появился держатель для планшетов и смартфонов, расположенный рядом с двумя разъемами USB-C. Кроме этого был добавлен новый ящик для хранения документов A4.

Со стороны пассажира транспортные средства имеют два места для хранения вещей общей емкостью семь литров (включая двухлитровое холодильное пространство). Была также увеличена толщина матраса спального места Serenity на 13%, а количество пружин удвоено. В качестве опции можно добавить наматрасник из пеноматериала с эффектом памяти, который легко отмывается.

Тягачи также отличаются новой технологией для дальнейшего снижения расхода топлива. Речь идет о новой версии системы интеллектуального круиз-контроля Optivision — с двумя режимами движения на выбор. Новая функция Pulse and Glide (импульс и скольжения) дополнительно снижает расход топлива, поддерживая скорость грузовика возле заданного значения круиз-контроля (+/- 2 км/ч). Кроме того, модели Renault Trucks T-серии в стандартной комплектации оснащены шинами класса А, наиболее эффективными с точки зрения экономии топлива.

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