В Украине появились полноприводные самосвалы МАЗ мощностью почти 500 "лошадей"

Также появилась и скромнее версия на 238 лошадиных сил.

В Украине дебютировали полноприводные самосвалы МАЗ-4372С2 и МАЗ-650228.

Об этом сообщает SpecMachinery.

Отмечается, что в модели МАЗ-4372С2, которая весит 7,4 тонны, распределение веса между осями выполнено практически равномерно, что в сочетании с межосевыми и межколесными дифференциалами, которые могут блокироваться, позволяет автомобилю быть вездеходных машиной. Длина монтажной рамы новинки — 4 700 см.

Агрегатная база МАЗ-4372С2 также универсальна: двигатель мощностью 238 л.с. за +1044 Нм в сочетании с 9-ти ступенчатой синхронизированной МКПП; раздаточная коробка — односкоростная, бездифференциальная, без нейтрали, с приводом переднего моста, который может отключаться. Новое шасси предлагается на рынке Украины, как замена ГАЗ-66.

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Также в Украине состоялась первая сделка по продаже МАЗ-650228 грузоподъемностью 20,5т. Односкатные шины 16.00 R20 обеспечивают МАЗ-650228 уникальную проходимость.

Двухскоростная раздаточная коробка с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста в сочетании с межосевым, и межколесным дифференциалом среднего и заднего мостов, также позволяет назвать МАЗ-650228 универсальной машиной. Здесь, в свою очередь, установлен мотор, мощностью 460 л.с. Объем кузова составляет 12,5м3.

Ранее рассказывалось о том, что МАЗ представил электрический автобус с запасом хода в 320 км.

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