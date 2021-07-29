В Украине появились сверхсовременные автокраны на шасси от Scania

В Украине появились сверхсовременные автокраны на шасси от Scania

Ранее подобные машины были реализованы от MAN и Volvo.

В Украине появился первый экземпляр суперсовременного 40-тонного автокрана Palfinger Sany на шасси Scania P380.

По информации Автоцентр, высота многосекционной стрелы составляет 40,5 метров, хотя вскоре на нее установят еще и "гусек" длиной 9 метров.

Что же касается шасси Scania P380, то по всей видимости оно относится к семейству XT — для тяжелых условий эксплуатации, имеет колесную формулу 8X4, короткую кабину cерии P и оснащена 380-сильным турбодизелем.

autocentre.ua

Отметим, что это не первые крановые установки Palfinger Sany, реализованные в Украине за последнее время. Так, ранее подобные машины появились и с шасси от MAN и Volvo.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения. Это первые самосвалы со спальными кабинами и повышенным уровнем комфорта в автопарке заказчика, который уже насчитывает около 80 единиц различной строительной техники.

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