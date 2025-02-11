В Украине появился новый дорожный знак с черным котом: о чем он предупреждает

В Днепре установили необычный дорожный знак с черным котом на улице Владимира Пилишенко

Об этом пишет Автотема.

Неофициальный дорожный знак появился более года назад благодаря активистам и привлекает водителей внимание к опасному участку дороги. Он установлен из-за частых наездов на животных, в частности кошек, ежей и черепах. Несмотря на официальный знак, ограничивающий скорость до 50 км/ч, водители часто превышают скорость на этом участке дороги.

После появления этого необычного знака количество наездов на животных значительно снизилось. Хотя знак и не официальный, он стал важным сигналом для водителей, повышая их осторожность на опасном участке дороги.

Напомним, ранее мы предлагали задачу по знанию дорожных знаков.

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