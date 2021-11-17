В Украине появился первый электрический грузовик от известного китайского производителя

Его запас хода равен 200 км.

В Украине на выставке " Автодорэкспо-2021 " презентовали первый электрический грузовик марки JAC — N55EV.

Об этом сообщает Autocentre.

Отмечается, что в настоящее время JAC N55EV не имеет конкурентов на рынке Украины. Несмотря на то, что электрокар был показан раньше, это событие стало для него европейской премьерой.

Так, JAC N55 EV имеет электродвигатель мощностью 130 л.с., имеющий номинальный крутящий момент 415 Нм и пиковый – 1200 Нм. Батареи общей мощностью 97 кВт заряжаются от 0 до 80% меньше, чем за 2 часа, при использовании метода быстрой зарядки. Максимальный запас хода – 200 км.

autocentre.ua

Кроме того, шасси имеет полезную грузоподъемность 2 150 кг и позволяет устанавливать кузов с максимальными размерами 4 500X2 550 мм.

JAC N55 EV обеспечивает обычный уровень комфорта, к которому уже привыкли водители дизельных автомобилей этой марки: электрогрузовик оснащен климатической системой, электростеклоподъемниками, электроусилителем руля и т.д.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появится китайский флагманский автомобиль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку