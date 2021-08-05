В Украине появился уникальный автопоезд от Volvo

В Украине появился уникальный автопоезд от Volvo

Его мощность составляет 370 "лошадей".

В Украине появился довольно сложный по конструкции самосвальный автопоезд от Volvo.

По информации Автоцентра, автопоезд состоит из трехосного шасси Volvo FMX c двигателем мощностью 370 л.с.

На нем установлен самосвальный кузов Meiller-Kipper c возможностью боковой разгрузки. Более того, между кабиной и платформой смонтирован кран-манипулятор Palfinger Epsilon со специальным захватом для бревен.

Одним из требований заказчика была установка на машине спецоборудования для погрузки-разгрузки с учетом работы в лесном хозяйстве. Автомобиль состыкован с двухосным прицепом, который также оборудован самосвальной платформой Meiller-Kipper с возможностью боковой разгрузки.

autocentre.ua

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения.

Это первые самосвалы со спальными кабинами и повышенным уровнем комфорта в автопарке заказчика, который уже насчитывает около 80 единиц различной строительной техники.

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