В Украине появился уникальный автопоезд от Volvo

Его мощность составляет 370 "лошадей".
В Украине появился довольно сложный по конструкции самосвальный автопоезд от Volvo.
По информации Автоцентра, автопоезд состоит из трехосного шасси Volvo FMX c двигателем мощностью 370 л.с.
На нем установлен самосвальный кузов Meiller-Kipper c возможностью боковой разгрузки. Более того, между кабиной и платформой смонтирован кран-манипулятор Palfinger Epsilon со специальным захватом для бревен.
Одним из требований заказчика была установка на машине спецоборудования для погрузки-разгрузки с учетом работы в лесном хозяйстве. Автомобиль состыкован с двухосным прицепом, который также оборудован самосвальной платформой Meiller-Kipper с возможностью боковой разгрузки.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения.
Это первые самосвалы со спальными кабинами и повышенным уровнем комфорта в автопарке заказчика, который уже насчитывает около 80 единиц различной строительной техники.