В Украине появится китайский флагманский автомобиль: цена привлекает

Модель доступна в двух версиях.

На украинский рынок вскоре поступит в продажу флагманский лифтбек J7 китайской компании JAC.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что автомобиль доступен в двух версиях: Comfort и Luxury. Они имеют несколько отличий. В частности первая доступна с шестиступенчатой механической КП, а вторая — с вариатором.

Модель разрабатывалась вместе с Volkswagen. В длину она имеет 4 772 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 492 мм. Колесная база — 2 760 мм. Версия Comfort весит 1 432 кг, а Luxury — 1 440 кг.

jac.ua

Автомобиль доступен в трех цветах: красный, черный и белый. Также обе версии можно выбрать с черной крышей. Кроме того, J7 получил светодиодные фары, дневные ходовые огни и внешние зеркала с электроприводом и обогревом.

Внутри установили USB-разъемы, которыми могут пользоваться пассажиры передних и задних сидений, 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,4-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Luxury получила также кожаный салон, спортивные кресла, подсветку салона и климат-контроль.

jac.ua

J7 оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость машины — 170 км/ч.

Цена JAC J7 в версии Comfort составляет 489 000 грн, а в версии Luxury — 529 тысяч .

Ранее рассказывалось о том, что на украинский рынок вышел китайский кроссовер от JAC.

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