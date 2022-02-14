В Украине появится необычный электромобиль за семь тысяч евро, которым можно управлять без удостоверения

Пока эта модель находится в стране для сертификации.

На украинском рынке может появиться ультрабюджетный электрокар – Citroen Ami.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отмечается, что соответствующая модель прибыла в Украину для сертификации. Прототип этого компактного молодежного электромобиля был представлен в 2019 году на автосалоне в Женеве. Теперь выпускается серийно. Причем в нескольких типах кузова. И в пассажирской, и в грузовой версиях.

При разработке Citroen Ami главная идея была в том, чтобы этим автомобилем могли управлять молодые люди в возрасте 16+, не имеющие водительского удостоверения. Поэтому скорость электрокара сначала ограничили 45 км/ч, а его мощность составляет всего восемь "лошадей".

Габариты Citroen Ami составляют: длина – 2 410 мм, ширина – 1 390 мм, высота – 1 520 мм.

Для облегчения маневрирования в городе автомобиль получил возможность разворачиваться практически на месте. В закрытом от дождя и ветра салоне Citroen Ami размещаются 2 человека. Запас хода электромобиля от одной зарядки – 70-80 км. Вес – 485 кг. Когда электрокар пройдет сертификацию, компания "Stellantis Украина" будет использовать его для изучения спроса у нас в стране на подобные транспортные средства.

Что касается стоимости, то она составит около 7 тысяч евро.

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