В Украине появится новый электрический автобус с запасом хода в 250 км

Он способен будет одновременно перевозить 81 пассажира.

В Украине анонсировали новый электрический автобус.

Об этом сообщает "Богдан".

Отмечается, что новый электрический автобус соответствует всем экологическим и техническим нормам и имеет европейский сертификат.

Также читайте В Украине могут начать производство электромобилей: что известно

"Главный продукт компании — полностью электрический городской автобус длиной 12 метров GTZ6129BEVR, который был разработан для удовлетворения спроса европейских городов и отвечает всем требованиям комфортного и безопасного перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

Электробус GTZ6129BEVR будет иметь батарею LiFePo4 на 299.5кВт, что обеспечит пробег при 100% заряда до 250 км. Максимальная скорость электробуса составит 70 км/ч. Пассажировместимость электробуса — 81 человек при 30 местах для сидения.

Электробус от ELVE будет иметь алюминиевый кузов, кондиционер и независимую систему отопления. В конструкции электробуса предполагается использовать оси Kenway, рулевое колесо Bosh, WABCO EBS (ABS + ASR) и электрический двигатель Dana.

Также читайте В Украине презентовали стратегию перехода на электротранспорт и рассказали о будущих новинках

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку