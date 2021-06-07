В Украине появится новый электрический автобус с запасом хода в 250 км

Он способен будет одновременно перевозить 81 пассажира.
В Украине анонсировали новый электрический автобус.
Об этом сообщает "Богдан".
Отмечается, что новый электрический автобус соответствует всем экологическим и техническим нормам и имеет европейский сертификат.
"Главный продукт компании — полностью электрический городской автобус длиной 12 метров GTZ6129BEVR, который был разработан для удовлетворения спроса европейских городов и отвечает всем требованиям комфортного и безопасного перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.
Электробус GTZ6129BEVR будет иметь батарею LiFePo4 на 299.5кВт, что обеспечит пробег при 100% заряда до 250 км. Максимальная скорость электробуса составит 70 км/ч. Пассажировместимость электробуса — 81 человек при 30 местах для сидения.
Электробус от ELVE будет иметь алюминиевый кузов, кондиционер и независимую систему отопления. В конструкции электробуса предполагается использовать оси Kenway, рулевое колесо Bosh, WABCO EBS (ABS + ASR) и электрический двигатель Dana.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения.