В Украине появится новый электромобиль Porsche с запасом хода в 500 км: какова его цена

В Украине появится новый электромобиль Porsche с запасом хода в 500 км: какова его цена

Модель будет доступна в пяти разных версиях.

Компания Porsche выведет на украинский рынок новый электромобиль — Taycan Sport Turismo .

Об этом сообщает официальное представительство немецкого производителя.

Отмечается, что новый Porsche Taycan Sport Turismo во многом похож на универсал повышенной проходимости Taycan Cross Turismo. Однако его клиренс меньше (на уровне стандартного седана Taycan), а пластиковый внедорожный обвес отсутствует. Объем багажника составляет 446-1 212 литров, также предусмотрен 84-литровый отсек спереди.

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Всего для модели будет предложено пять версий. Первый представитель семьи Taycan Sport Turismo, версия GTS, появится на украинском рынке в конце февраля 2022 года, но заказать машину можно уже сегодня. Цены на новинку стартуют с отметки 3 861 215 грн.

В середине марта клиентам будут доступны все версии нового электромобиля. Базовым является заднеприводный Taycan Sport Turismo с силовой установкой мощностью 326 л. с. Цена на начальную модификацию Sport Turismo – от 2 555 925 грн.

Полноприводный Taycan 4S Sport Turismo получает дополнительно второй электромотор, суммарно выдающий 435 л. с. Модификации Taycan GTS Sport Turismo и Taycan Turbo Sport Turismo имеют мощность 517 и 625 л. с. соответственно.

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На вершине модельной линейки – Taycan Turbo S Sport Turismo мощностью 761 л. с. Цена топового суперкара, которому по силам разогнаться с места до 100 км/ч всего за 2,8 секунды – от 5 404 415 грн . Для нового универсала для модели есть два варианта тяговой батареи – стандартная и Plus емкостью 83,7 кВт∙ч. Самый большой запас хода имеет Taycan 4S Sport Turismo, способный проезжать на одном заряде до 498 км по данным WLTP.

Для Sport Turismo у Porsche придумали новую опцию, которой раньше не было на других электромобилях марки. Панорамная крыша универсала получила управление интенсивностью автоматического затемнения. Также "панорама" получила функцию защиты от электрических бликов. Большая стеклянная поверхность разделена на девять секций, которыми можно управлять индивидуально: отдельные участки или всю крышу можно сделать прозрачными или наоборот.