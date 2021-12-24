В Украине появится новый флагманский внедорожник Lexus: названы цены

Он является собратом Toyota Land Cruiser.
На украинский рынок вскоре выйдет новый флагманский внедорожник Lexus LX.
Об этом сообщает украинская пресс-служба производителя.
Отметим, что мировая премьера этой модели прошла 13 октября в Дубае (ОАЭ).
Новый LX был разработан, чтобы обеспечить пассажирам и водителю комфорт и удовольствие от пребывания в автомобиле, куда бы они ни ехали. Сохраняя традиционную рамную конструкцию кузова для обеспечения надежности, долговечности и проходимости новый LX может похвастаться улучшенными характеристиками благодаря новой платформе GA-F. Ее использование позволило снизить вес примерно на 200 кг и создать кузов, отличающийся высокой жесткостью, благодаря применению цифровых технологий.
Автомобиль будет доступен в двух комплектациях – LX 500d Luxury и LX 600 Superior.
Версия LX 500d получила в свое распоряжение дизельный двигатель объемом 3,3 литра, выдающий 300 л.с. и 700 Нм. Бензиновая версия LX 600 имеет в своем арсенале 3,4-литровый V6, мощность которого достигает 415 л.с., а момент – 650 Нм. В обоих случаях за передачу момента ко всем ведущим колесам отвечает 10-ступенчатый "автомат" с улучшенным быстродействием.
Для более безопасного и комфортного вождения на центральной консоли впервые на автомобилях Lexus установлен двойной дисплей, состоящий из 12,3-дюймового верхнего и 7-дюймового нижнего экрана. Также впервые в мире была реализована функция Back Underfloor View, отображающая на экране область под задней частью автомобиля.
В стандартном Lexus LX 2022 – три ряда сидений и 7 мест. Начинающим является четырехместный вариант VIP: в этом случае на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Базовая комплектация Lexus LX расширена: предусмотрены четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, сканер отпечатков пальцев, электроприводы сидений и пяти дверей, 11,6-дюймовые дисплеи для задних пассажиров. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки, распознавания дорожных знаков и усталости водителя.
Стоимость LX 500d Luxury стартует с отметки 3 286 000 грн, а за версию LX 600 Superior просят не менее 3 919 000 грн. Прием заказов украинскими дилерами уже открыт. Для сравнения, цены на новый Toyota Land Cruiser 300 начинаются с 2,27 млн грн.