В Украине появится новый флагманский внедорожник Lexus: названы цены

Он является собратом Toyota Land Cruiser.

На украинский рынок вскоре выйдет новый флагманский внедорожник Lexus LX.

Об этом сообщает украинская пресс-служба производителя.

Отметим, что мировая премьера этой модели прошла 13 октября в Дубае (ОАЭ).

Новый LX был разработан, чтобы обеспечить пассажирам и водителю комфорт и удовольствие от пребывания в автомобиле, куда бы они ни ехали. Сохраняя традиционную рамную конструкцию кузова для обеспечения надежности, долговечности и проходимости новый LX может похвастаться улучшенными характеристиками благодаря новой платформе GA-F. Ее использование позволило снизить вес примерно на 200 кг и создать кузов, отличающийся высокой жесткостью, благодаря применению цифровых технологий.

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Автомобиль будет доступен в двух комплектациях – LX 500d Luxury и LX 600 Superior.

Версия LX 500d получила в свое распоряжение дизельный двигатель объемом 3,3 литра, выдающий 300 л.с. и 700 Нм. Бензиновая версия LX 600 имеет в своем арсенале 3,4-литровый V6, мощность которого достигает 415 л.с., а момент – 650 Нм. В обоих случаях за передачу момента ко всем ведущим колесам отвечает 10-ступенчатый "автомат" с улучшенным быстродействием.

Для более безопасного и комфортного вождения на центральной консоли впервые на автомобилях Lexus установлен двойной дисплей, состоящий из 12,3-дюймового верхнего и 7-дюймового нижнего экрана. Также впервые в мире была реализована функция Back Underfloor View, отображающая на экране область под задней частью автомобиля.

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В стандартном Lexus LX 2022 – три ряда сидений и 7 мест. Начинающим является четырехместный вариант VIP: в этом случае на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Базовая комплектация Lexus LX расширена: предусмотрены четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, сканер отпечатков пальцев, электроприводы сидений и пяти дверей, 11,6-дюймовые дисплеи для задних пассажиров. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки, распознавания дорожных знаков и усталости водителя.