В Украине появятся новый кроссовер и внедорожник известного китайского бренда: что это за модели

В Украине появятся новый кроссовер и внедорожник известного китайского бренда: что это за модели

Также ожидается появление гибрида.

На украинский рынок в 2022 году выйдут сразу три модели китайского автопроизводителя Haval.

Об этом сообщает украинское представительство бренда.

Этими новинками будут внедорожник, кроссовер и гибрид. Первым в Украину привезут внедорожник Haval Dargo 2022. Его недавно показали на автошоу в Джидде (Саудовская Аравия) и Украина станет первой страной в евроазиатском регионе, где появится эта модель.

Размеры Haval Dargo составляют: длина – 4 620 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 780 мм, клиренс – 200 мм. Внедорожник оснащен 2,0-литровым 192-сильным турбомотором и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Полный привод дополнен электронной блокировкой дифференциала.

haval-ukraine.com

Впрочем, сначала в Украине представят Haval H6 третьего поколения в гибридном исполнении HEV. Его 1,5-литровая турбочетверка на 154 л.с. работает в паре со 177-сильным электромотором. Суммарная отдача установки составляет 245 л. и 530 Н/м, а расход топлива – 5,2 л/100 км.

haval-ukraine.com

Замыкает яркое трио новинок – еще одна новая версия Н6 третьего поколения в модном кузове спорт-купе. Известно, что по сравнению с обычным Н6 купеобразная версия будет на 74 мм длиннее (4 727 мм), на 54 мм более широкая (1 940 мм) и на 5 мм выше (1 729 мм).

Смарт-конфигурации и функции автономного управления L2 обоих моделей будут идентичны. Особенностью спорт-купе Н6 станет более агрессивный фронтфейс, стилизованный под "пасть акулы", а также спортивный дизайн сидений. Точное название модели и детали технического перформанса пока не разглашаются.

haval-ukraine.com

Ранее рассказывалось о том, что Haval стал бестселлером китайского авторынка по итогам 100 месяцев продаж.