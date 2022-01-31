В Украине предлагают ввести обязательную проверку на алкоголь при некоторых ДТП: что известно

В Украине предлагают ввести обязательную проверку на алкоголь при некоторых ДТП: что известно

Уже создан соответствующий законопроект.

В Украине могут ввести обязательный осмотр на состояние алкогольного опьянения во время ДТП.

Как сообщает biz.ligazakon, с соответствующей инициативой выступили народные депутаты, которые уже зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6558.

Так, задачами законопроекта является обеспечение неукоснительного и своевременного проведения осмотра водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения в случае совершения ДТП с причинением вреда жизни и здоровью других лиц, а также снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Украине.

Итак, законопроектом вносятся изменения:

в статью 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Действующая норма настоящей статьи не предусматривает обязательное проведение осмотра водителей на состояние опьянения в случае совершения ими административно наказуемого ДТП с причинением пострадавшим телесных повреждений. Более того, даже при таком ДТП проведение указанного осмотра осуществляется по усмотрению полицейских – в зависимости от наличия у них основания считать, что водители находятся в нетрезвом состоянии. Предложенные изменения устраняют существующий порядок и вводят обязательное проведение осмотра на состояние опьянения водителей в случае совершения ими дорожно-транспортного происшествия с травмированными лицами.

к статьям 214 и 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Новации предусматривают обязательное проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, совершившего уголовно наказуемое ДТП с причинением потерпевшему средних, тяжких или несовместимых с жизнью повреждений, ответственность за которую предусмотрена статьей 286-1 УК. Одновременно с этим предлагается обязать полицейских задерживать лица, которые совершили ДТП с указанными последствиями и подлежат медицинскому освидетельствованию, а также обеспечить прохождение ими такого освидетельствования в трехчасовой срок.

Кроме указанного вносится дополнение к статье 10 Закона “Об экстренной медицинской помощи”. Им предусматривается возможность проведения медицинского освидетельствования и осмотра лиц на опьянение в отделениях экстренной (неотложной) медицинской помощи многопрофильных больниц.

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