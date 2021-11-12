В Украине представили грузовики нового поколения от мирового производителя

Они стали более современными и получили более "богатое" оборудование.

На украинский рынок вышли грузовики нового поколения – Renault Trucks.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Эти транспортные средства — новые грузовики семейства T, C и R под названием Evolution. Во внешности нельзя не увидеть светодиодные фары, которые на моделях Т и С устанавливаются уже в базе. Таким образом, Renault Trucks стал первым производителем, предлагающим главную LED оптику на грузовиках тяжелого класса как стандартное оснащение. Появилась также новая решетка радиатора.

Auto-consulting

Но эффект от этого обновления не только эстетичен, но и в оптимизации аэродинамики. За счет новых элементов удалось снизить расход топлива до 3% при использовании системы интеллектуального круиз-контроля Optivision.

В интерьере произошло еще больше перемен. Теперь он стал более собранным и создает деловую обстановку. Здесь появились новые решения для хранения вещей и документов, а также трех держателей под смартфоны с возможностью локальной зарядки. Устанавливается новое водительское сиденье, при разработке которого учитывались пожелания клиентов. Оно отличается усовершенствованными материалами и функциональными возможностями.

Auto-consulting

В новых машинах особое внимание уделили спальному отсеку. Спальные полки стали более удобными, поскольку получили вдвое больше пружин, новые материалы, а также возможность установки запоминающей форму накладки. Здесь также есть дополнительные разъемы USB и пульт дистанционного управления различными системами. В качестве опции можно добавить моющийся наматрасник из пеноматериала с эффектом памяти. Матрас отделен от основания, что позволяет использовать натяжные простыни.

Auto-consulting

Кроме того, Renault Trucks обновленного поколения могут обновлять "прошивки" по воздуху и информировать сервис о неисправностях. Специалисты сети Renault Trucks могут проводить предварительную диагностику и дистанционный мониторинг транспортных средств. Это позволит вообще отказаться от фиксированных ТО-1 и ТО-2, а перейти на индивидуальный график визитов на сервис.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые магистральные тягачи Renault нового поколения.

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