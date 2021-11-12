В Украине представили грузовики нового поколения от мирового производителя

Они стали более современными и получили более "богатое" оборудование.
На украинский рынок вышли грузовики нового поколения – Renault Trucks.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
Эти транспортные средства — новые грузовики семейства T, C и R под названием Evolution. Во внешности нельзя не увидеть светодиодные фары, которые на моделях Т и С устанавливаются уже в базе. Таким образом, Renault Trucks стал первым производителем, предлагающим главную LED оптику на грузовиках тяжелого класса как стандартное оснащение. Появилась также новая решетка радиатора.
Но эффект от этого обновления не только эстетичен, но и в оптимизации аэродинамики. За счет новых элементов удалось снизить расход топлива до 3% при использовании системы интеллектуального круиз-контроля Optivision.
В интерьере произошло еще больше перемен. Теперь он стал более собранным и создает деловую обстановку. Здесь появились новые решения для хранения вещей и документов, а также трех держателей под смартфоны с возможностью локальной зарядки. Устанавливается новое водительское сиденье, при разработке которого учитывались пожелания клиентов. Оно отличается усовершенствованными материалами и функциональными возможностями.
В новых машинах особое внимание уделили спальному отсеку. Спальные полки стали более удобными, поскольку получили вдвое больше пружин, новые материалы, а также возможность установки запоминающей форму накладки. Здесь также есть дополнительные разъемы USB и пульт дистанционного управления различными системами. В качестве опции можно добавить моющийся наматрасник из пеноматериала с эффектом памяти. Матрас отделен от основания, что позволяет использовать натяжные простыни.
Кроме того, Renault Trucks обновленного поколения могут обновлять "прошивки" по воздуху и информировать сервис о неисправностях. Специалисты сети Renault Trucks могут проводить предварительную диагностику и дистанционный мониторинг транспортных средств. Это позволит вообще отказаться от фиксированных ТО-1 и ТО-2, а перейти на индивидуальный график визитов на сервис.
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