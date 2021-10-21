В Украине презентовали бюджетный развозной электромобиль: каковы его особенности

Он стоит 370 тысяч гривен.

В Киеве на специализированной выставке "КомунТех 2021" на стенде компании "Геркулес" презентовали VEGA Mario Delivery.

Об этом сообщает сайт "Автоцентр".

Это компактный развозной электромобиль, получивший футуристический дизайн с модерновыми светодиодными фарами и задними фонарями.

Автоцентр

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Он имеет длину 3600 мм, ширину 1345 мм и высоту 1765 мм. Размеры грузового фургона с распашными боковыми дверями, Д/Ш/В: 1630/1064/1050 мм. Электрокар рассчитан на перевозку до 500 кг.

Мощность двигателя (V/W) составляет 60/4000. Рекомендуемая максимальная скорость — 50 км/ч. Применяется литий-железо-фосватний аккумулятор (V/Ah) 60/100. Дальность пробега на одном заряде — 60-80 км. Благодаря интеллектуальной системе быстрой зарядки батареи можно зарядить всего за 2-3 часа.

Передняя подвеска — независимая, типа Мак-Ферсон. Задняя — пружинная. Тормоза: передние — дисковые, сзади — барабанные. В стандартную комплектацию входит обогреватель салона и кондиционер. Цена — 370 500 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине презентовали ряд новых электрокаров от мировых производителей.

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