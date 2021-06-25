В Украине презентовали линейку коммерческих авто Renault: названа стоимость

Сюда вошли четыре модели.

Компания Renault представила в Украине линейку коммерческих автомобилей.

Об этом сообщает AutoOboz.

Отмечается, что украинскую "прописку" получили сразу четыре модели — Express, Express Van, Master и Trafic. Каждый из предложенных автомобилей рассчитан на свою аудиторию.

В частности модель Master является крупнейшей в семье коммерческих авто Renault. Она доступна в различных исполнениях, включая шасси для установки специальных кузовов и рабочих надстроек. На презентации был представлен специальный вариант, предусмотренный для людей с инвалидностью.

Auto24

Этот автомобиль имеет подъемник на 250 кг в задней части, а просторный салон предоставляет достаточно места для перевозки людей на колясках и их сопровождающих. Для максимального комфорта в салоне установлены дополнительные системы кондиционирования и автономный обогреватель.

Второй по счету, но не менее важной моделью семейства является Trafic. В экспозиции была представлена новая версия комби с 6-местным салоном и вместительным отделением для грузов. Она может быть в двух вариантах длины. Полезный объем грузового отделения достигает 6 м3, грузоподъемность составляет 1 199 кг, максимальная длина багажного отсека — 4 150 мм.

Auto24

Ну и наконец, главные новинки сезона — Express и Express Van, которые пришли на смену пассажирской и грузовой моделям Dokker.

Автомобиль получил привлекательный дизайн, выполненный в фирменном стиле бренда, оригинальную светотехнику с LED ДОС, а также выразительный бампер, объединенный с хромированной решеткой радиатора. Для лучшего обзора машина получила большие зеркала заднего вида.

Интерьер новинки максимально практичный и функциональный. В салоне предусмотрено множество отделений для мелочей суммарным объемом до 53,8 л. Центральное место приборной панели занимает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы EasyLink. Для подключения комплектующих предусмотрены до 3-х USB-портов и до 4-х розеток на 12В, одна из которых расположена в багажном отделении.

Auto24

Объем багажного отделения пассажирской версии в зависимости от трансформации сидений в салоне может варьироваться от 800 до 3 000 литров. По длине можно разместить грузы в 1 189 мм. Легкий доступ в салон обеспечивают огромные сдвижные двери, а ширина проема достигает 716 мм.

В Украине Renault Express будет доступен в двух вариантах силовых агрегатов — с 95-сильным 1,5-литровым турбодизелем, а также 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 сил. В первом случае в паре с мотором работает 6-ступенчатая "механика", а во втором — 5-ступенчатая МКП.

Относительно цен, то пассажирский 5-местный Express с бензиновым мотором обойдется минимум в 414 400 грн с учетом фирменной программы кредитования "Бонус +". За дизельную версию предлагается заплатить не менее 457 900 грн. В случае с грузовым фургоном бензиновый вариант будет стоить от 346 400 грн, а дизельный — от 416 700 грн. Пассажирская версия будет предложена в трех комплектациях, а для грузовой версии их две.

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