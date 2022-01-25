В Украине презентовали новый электрокроссовер Volvo: сколько он стоит

Его запас хода составляет 444 км.

На украинский рынок вышел новый электрический кроссовер – Volvo C40 Recharge.

Об этом сообщает официальный представитель шведского производителя в Украине.

Отмечается, что Volvo C40 Recharge – купевидная версия кроссовера XC40 Recharge, появившегося в Украине осенью 2021 года. От собрата его можно отличить, прежде всего, по наклонной линии крыши. Кроме того, у Volvo C40 Recharge сзади установлены два спойлера и немного другой передней и задней оптики. Фары кроссовера – светодиодные и пиксельные. Для электрокара также предлагается специальный голубой цвет Fjord Blue, передает Фокус.

volvocars.com

В салоне Volvo C40 Recharge на передней панели и дверных картах есть трехмерные элементы отделки. Мультимедийная система основана на программном обеспечении Google Automotive Services.

volvocars.com

Новый Volvo C40 Recharge оснащен двумя двигателями общей мощностью 408 л.с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кроссовер оснащен такой же батареей на 78 кВт/ч, как и Volvo XC40 Recharge, но за счет улучшенной аэродинамики его запас хода больше – 444 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 40 минут.

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