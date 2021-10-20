В Украине презентовали ряд новых электрокаров от мировых производителей

В Киеве показали несколько электрических кроссоверов, седан и фургон.

В Киеве на Международной специализированной выставке EcoEnergy Expo 2021 представили ряд электрических автомобилей.

Об этом сообщает сайт Автоцентр.

Автоцентр

Компания Green Auto показала китайский аналог электрокара Tesla — кроссовер Changan E-Rock. Он имеет запас хода до 605 км и электромотор в 160 кВт, который питают батареи емкостью 85 кВт-час.

В комплектацию входят LED-оптика, доступ без ключа, камера кругового обзора на 360 градусов, подогрев передних сидений и премиальная акустика Sony.

Также был продемонстрирован новый небольшой электрический кроссовер MG ZS EV с электромотором мощностью 105 кВт и батареей на 44,5 кВт. Запас хода — 263 rv (по рейтингу WLPT) и 335 км (по NEDC).

От 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,2 с. Время зарядки постоянным током (от 0 до 80%) — от 40 минут, а переменным током — от 7 часов. Цена — 920 000 гривен.

Автоцентр

Рядом также представлен электрический кроссовер Weltmeister EXP Pro 400 2018 года выпуска, который имеет батарею на 52 кВт-ч и до 400 км запаса хода.

Автоцентр

Green Auto также показала небольшой грузовой електрофургон Dongfeng EN26 2021 года. Машина имеет грузоподъемность 1325 кг и полезный объем грузового отсека 6 м куб.

Она оснащена 70-килловатнним электромотором и батареей на 42 кВт-час. Запас хода — 240 км. Автомобиль также имеет электроусилитель руля, кондиционер и электростеклоподъемники. Стоит он 27 000 долларов.

Автоцентр

На стенде компании Volt Auto представлен электрический седан BYD HAN 2020 года. Эта машина имеет запас хода до 550 км, электромотор на 494 л.с. (680 Нм), батарею на 76,9 кВт-ч и полный привод. Цена в зависимости от комплектации — от 40 до 50 000 долларов.

Автоцентр

Рядом экспонируется электрический кроссовер Honda M-NV 2021 выпуска. Эта машина длиной 4324 мм комплектуется электродвигателем на 163 л.с. (280 Нм). Запас хода — 480 км. Привод — передний.

Ранее сообщалось, что в Украине представили электрические и гибридные авто от мировых производителей.

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