В Украине приостановили выдачу водительского удостоверения и регистрацию автомобилей: названа причина

В Украине приостановили выдачу водительского удостоверения и регистрацию автомобилей: названа причина

На какой именно срок — не сообщается.

Сервисные центры МВД останавливают предоставления административных услуг относительно регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

Об этом говорится в объявления на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

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Отмечается, что причиной такого решения является нехватка бланков для печати удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортных средств.

У пользователей извинились за неудобства и предлагают следить за информацией о работе региональных сервисных центров МВД на соответствующих сайтах.

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения ", — говорится в объявлении.

hsc.gov.ua

Ранее автомобилистам рассказали, как обменять старое удостоверение на новое.

Между тем, изменились правила учебного вождения в Украине. На сегодня в соответствии с п.п.24.5 ПДД учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии специалиста по подготовке водителей.

Кроме того, внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украины территории позволили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.

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