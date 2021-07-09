В Украине приостановили выдачу водительского удостоверения и регистрацию автомобилей: названа причина

На какой именно срок — не сообщается.
Сервисные центры МВД останавливают предоставления административных услуг относительно регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.
Об этом говорится в объявления на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Отмечается, что причиной такого решения является нехватка бланков для печати удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортных средств.
У пользователей извинились за неудобства и предлагают следить за информацией о работе региональных сервисных центров МВД на соответствующих сайтах.
"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения ", — говорится в объявлении.
Ранее автомобилистам рассказали, как обменять старое удостоверение на новое.
Между тем, изменились правила учебного вождения в Украине. На сегодня в соответствии с п.п.24.5 ПДД учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии специалиста по подготовке водителей.
Кроме того, внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украины территории позволили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.