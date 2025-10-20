- Дата публикации
В Украине продают самый дорогой заброшенный Maybach: цена и фото
В Украине выставлен на продажу Maybach 62 — седан, который был символом немецкой роскоши. Авто выглядит заброшенным.
На одном из украинских сайтов продажи авто появилось необычное объявление: флагманский седан Maybach 62 (2006 года выпуска) продают за 120 тыс. долл. Несмотря на низкий пробег, фотографии свидетельствуют о том, что бывшая роскошь давно заброшена и покрыта пылью.
Об этом сообщает «Топ жир».
В Украине выставлен на продажу Maybach 62 — флагманский седан, который когда-то считался вершиной немецкой автомобильной роскоши.
Согласно описанию продавца, автомобиль выпущен в 2006 году, его пробег составляет всего 58 тыс. км, а цена — 120 тыс. долл. На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, но фото машины раскрывают другую картину: кузов покрыт пылью, хром потерял блеск, а салон выглядит запущенным — похоже, авто давно не эксплуатировалось.
Издание пишет, что по номерным знакам можно предположить — автомобиль зарегистрирован в Днепре, хотя, судя по всему, свой последний выезд он совершил еще несколько лет назад.
Когда-то Maybach 62 олицетворял абсолютный комфорт и статус: длина более 6,16 м, двигатель V12 объемом 5,5 л с двойным турбонаддувом, более 550 лошадиных сил и почти идеальная шумоизоляция даже на скорости 200 км/ч. Стоимость нового авто превышала 400 тыс. долл. и позволить себе его могли лишь избранные.
Теперь же этот автомобиль стал скорее символом ушедшей эпохи — времен, когда на украинских дорогах начали появляться первые настоящие представители класса люкс. Найдется ли новый владелец, который вернет Maybach 62 былое величие, или он так и останется воспоминанием о тех годах — покажет время.
К слову, во Львове заметили классический автомобиль Mercury Gran Marquis 1978 года выпуска (бренд, входивший в концерн Ford Motor). Этот премиальный седан с 4,9-литровым V8 является символом «золотой эпохи автопрома». Его описывают как большой, мощный и статусный автомобиль с мягкими диванами и большим количеством хрома.