В Украине продают самый дорогой заброшенный Maybach: цена и фото

Maybach 62

На одном из украинских сайтов продажи авто появилось необычное объявление: флагманский седан Maybach 62 (2006 года выпуска) продают за 120 тыс. долл. Несмотря на низкий пробег, фотографии свидетельствуют о том, что бывшая роскошь давно заброшена и покрыта пылью.

Об этом сообщает «Топ жир».

В Украине выставлен на продажу Maybach 62 — флагманский седан, который когда-то считался вершиной немецкой автомобильной роскоши.

Согласно описанию продавца, автомобиль выпущен в 2006 году, его пробег составляет всего 58 тыс. км, а цена — 120 тыс. долл. На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, но фото машины раскрывают другую картину: кузов покрыт пылью, хром потерял блеск, а салон выглядит запущенным — похоже, авто давно не эксплуатировалось.

Издание пишет, что по номерным знакам можно предположить — автомобиль зарегистрирован в Днепре, хотя, судя по всему, свой последний выезд он совершил еще несколько лет назад.

Когда-то Maybach 62 олицетворял абсолютный комфорт и статус: длина более 6,16 м, двигатель V12 объемом 5,5 л с двойным турбонаддувом, более 550 лошадиных сил и почти идеальная шумоизоляция даже на скорости 200 км/ч. Стоимость нового авто превышала 400 тыс. долл. и позволить себе его могли лишь избранные.

Теперь же этот автомобиль стал скорее символом ушедшей эпохи — времен, когда на украинских дорогах начали появляться первые настоящие представители класса люкс. Найдется ли новый владелец, который вернет Maybach 62 былое величие, или он так и останется воспоминанием о тех годах — покажет время.

