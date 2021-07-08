В Украине растет спрос на подержанные авто: составлен список топ-10 машин с пробегом по итогам июня

В Украине растет спрос на подержанные авто: составлен список топ-10 машин с пробегом по итогам июня

Этот сегмент показал рост в 23%.

Украинцы по итогам июня 2021 года стали активнее интересоваться подержанными автомобилями.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце на украинские номера перешли 35,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа. Этот показатель оказался почти на три тысячи экземпляров выше майского результата.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом июньские регистрации подержанных иномарок выросли на 23 процента. Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.

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Так, самой популярной маркой среди старых иномарок стала немецкая Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6 083 подержанных автомобилей этой марки. Второй результат у Ford, владельцами машин с пробегом этой марки стали 3 480 украинских автомобилистов. На третьем месте Renault — 3 002 растаможенные и зарегистрированные машины.

Относительно списка самых популярных моделей авто с пробегом по итогам июня, то он выглядит так:

Renault Megane;

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Skoda Octavia;

Ford Focus;

Nissan Rogue;

Hyundai Sonata;

Opel Zafira;

Opel Astra;

Skoda Fabia.

Добавим, что всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тысячи ввозимых из других стран подержанных легковых авто, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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