В Украине растет спрос на подержанные авто: составлен список топ-10 машин с пробегом по итогам июня

Этот сегмент показал рост в 23%.
Украинцы по итогам июня 2021 года стали активнее интересоваться подержанными автомобилями.
Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце на украинские номера перешли 35,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа. Этот показатель оказался почти на три тысячи экземпляров выше майского результата.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом июньские регистрации подержанных иномарок выросли на 23 процента. Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.
Так, самой популярной маркой среди старых иномарок стала немецкая Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6 083 подержанных автомобилей этой марки. Второй результат у Ford, владельцами машин с пробегом этой марки стали 3 480 украинских автомобилистов. На третьем месте Renault — 3 002 растаможенные и зарегистрированные машины.
Относительно списка самых популярных моделей авто с пробегом по итогам июня, то он выглядит так:
- Renault Megane;
- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Octavia;
- Ford Focus;
- Nissan Rogue;
- Hyundai Sonata;
- Opel Zafira;
- Opel Astra;
- Skoda Fabia.
Добавим, что всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тысячи ввозимых из других стран подержанных легковых авто, что на 40% больше, чем в прошлом году.