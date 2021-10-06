В Украине разоблачили коррупционную схему растаможивания автомобилей

Дельцы зарабатывали на этом более 200 000 долларов в месяц.

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему, через которую растамаживалось до 8000 автомобилей в месяц.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что на Одесской таможне злоумышленники требовали взятки за быстрое и беспрепятственное растаможивание авто из Южной Кореи и США. Они на этом зарабатывали более 200 000 долларов в месяц.

"По данным предварительного расследования, организатором схемы был исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов Одесской таможни. Он систематически требовал и получал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление импортных авто", — сообщили в службе.

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За деньги он обеспечивал таможенное оформление машины в течение 4 часов. Если ему отказывались платить, то этот процесс затягивался до 2 недель и завышалась его оценочная стоимость.

Цена за "беспрепятственное" таможенное оформление одного транспортного средства составляла около $50, в зависимости от марки автомобиля. По предварительным оценкам, ежемесячно через этот "механизм" проходило более 8000 транспортных средств. При этом взятки платили 80% клиентов этого таможенного поста.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной взятки. Ранее СБУ задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в размере $700 от этого же субъекта.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту дела. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников коррупционной схемы.

Ранее сообщалось, что в Украине станет доступной возможность растаможить автомобиль через приложение "Дія".

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