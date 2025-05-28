В Украине разоблачили новую схему мошенничества на дорогах: целью стали военные

ДТП / © Pixabay

Реклама

Харьковский предприниматель и TikTok-блогер Виктор (автор аккаунта avto_bum_car) рассказал об инциденте на одной из парковок города — прямо на его на глазах мошенники пытались обмануть военнослужащего.

Об этом говорится в видео в TikTok.

Видео автора аккаунта avto_bum_car получило широкую огласку. В нем Виктор рассказал, что злоумышленники на стареньком «Ланосе» намеренно караулили, пока военный пытался припарковаться. В критический момент мошенники резко подрезали его авто, вызвав столкновение в районе задней двери своей машины — и сразу начали требовать деньги.

Реклама

«Сразу выскакивают ребята и начинают давить: «Братан, ты попал, давай 300 долларов!" — рассказал Виктор, подчеркнув, что сумма была явно завышенной по сравнению с повреждениями.

Он вмешался в ситуацию — предложил вызвать полицию и объяснил, что сам видел нарушение: авто мошенников пересекло двойную сплошную линию и создало аварийную ситуацию. По словам блогера, военный был растерян и уже почти согласился взять вину на себя и заплатить, однако вмешательство очевидца помогло предотвратить мошенничество.

Виктор подозревает, что злоумышленники целенаправленно выбирают военных, считая их «денежной» мишенью. Чем завершилась ситуация, он не уточнил, но предположил, что аферистам в этот раз не удалось реализовать задуманное. Блогер призвал водителей быть бдительными и не поддаваться на психологическое давление:

«Они специально это делают. Не надо бояться, надо вызывать полицию. Такие истории — это аферы».

Реклама

Юристы предостерегают, что подобные схемы автоподставы случаются в Украине давно, однако в последнее время они приобрели новые формы и чаще направлены именно против военных.

Пользователи в комментариях подтверждают, что такая практика распространена не только в Харькове, но и во многих других городах. При этом подчеркивают: не следует спешить признавать вину, ведь вызов полиции и оформление ДТП по полису ОСАГО — самый надежный и законный способ решения подобных ситуаций.

К слову, ранее работник полиции рассказал, как одной фразой остановить автомошенников, которые инсценируют ДТП для вымогательства денег. Так, не попасть на крючок аферистов поможет фраза «Мы вызываем полицию и оформляем все официально».