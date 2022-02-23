В Украине резко возросла оптовая стоимость дизельного топлива

Также подорожал и бензин, но уже в рознице.

В Украине мгновенно поднялась оптовая цена на дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 по итогам оперативного ценового мониторинга, передает Enkorr.

Так, курс доллара на наличном рынке вырос до 29,18 грн., или на 60 коп./литр (+2,1%) по сравнению с понедельником, 21 февраля. На межбанковской бирже доллар торгуется на уровне 29,00 грн., тогда как вчера он стоил 28,68 грн.

Оптовый рынок на это молниеносно отреагировал:

в Киеве "Анвитрейд" поднял цену в мелком опте сразу на 1,10 грн/л, до 31,40 грн/л. Тут же цена в крупном опте выросла сразу на 1 350 грн/т, до 36 800 грн/т за мозырский ресурс, в Надвирной цена дизеля компании подскочила на 1,10 грн/л, до 31,80 грн/л;

компания "Ойл Транзит" с понедельника подняла ценники в среднем на 0,50-0,70 грн/л, предлагая цену в 32 грн/л в Николаеве, Мелитополе, Кременчуге;

крупный трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" повысил цены на 1,10 грн/л сразу на всех своих базисах, до 31,50-31,80 грн/л;

столичный трейдер "ЗНГК" поднял цену на 0,70-0,90 грн/л, до 31,30-31,50 грн/л;

крупнейший трейдер "Альянс Енерго Трейд" поднял ценники на всех базисах в среднем на 1,00–1,10 грн/л.

Кроме того, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнефть" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 33,95 грн/л, А-95 – до 34,95 грн/л и ДТ – до 34,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 34 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 35,00 и 34,00 грн/л.

Читайте также:

Шмыгаль рассказал о планах поставок в Украину газа и топлива не из РФ

В Украине подешевеет топливо на АЗС — Зеленский

Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель