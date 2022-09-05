В Украине скорректировали цены на бензин и дизель в опте: какая ситуация со стоимостью этих видов топлива в регионах

Так, в пятницу, 2 сентября, бензины в опте предлагались в среднем по стране за 40,75 грн/л , что по сравнению с минувшей пятницей дешевле на 0,5 грн/л. Предложения дизельного топливав среднем были на уровне 47,75 грн/л , а недельное повышение цены составило 1,5 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что бензин 2 сентября предлагался в рынок в пределах ценового диапазона — 40-43 грн, что 1-2 грн/л ниже цен на высокооктан, которые были зафиксированы в прошлую пятницу. Трейдеры объясняют падение цен понижением котировок в Европе на данный нефтепродукт. Дизельное топливо в опте в пятницу предлагалось в рынок в пределах 46-50 грн/л, а прибавка на литре за неделю составила 1-3 грн/л.

Как и на прошлой неделе самая низкая цена дизеля зафиксирована в южном регионе. Здесь торговля велась в пределах 45-47 грн/л, а по сравнению с 26 августа стоимость ДТ повысилась на 1-2 грн/л. Западный регион на второй строчке ценового ралли. Здесь дизель можно было приобрести в диапазоне 46-48 грн/л, что также выше цен в прошлую пятницу на 1-3 грн/л.

В северных и центральных регионах ценники на ДТ прибавили 1-2 грн/л за неделю, до 47-49 грн/л. Стабильно более дорогое дизельное топливо торгуется в восточных областях страны — за 48-50 грн/л, что также свидетельствует о повышении цен на 1-2 грн/л.

"Оптовые цены на ДТ повысились из-за удорожания Европейских котировок в августе. Дополнительным стимулом для повышения была информация о возвращении акцизов на топливо. Да и клиенты, видя, что есть все причины для роста, стали охотнее закупать дизтопливо", — говорит один из опрошенных трейдеров.

Вместе с тем он отметил, что в последние несколько дней августа котировки в Европе снизились более чем на $100/т, что может способствовать снижению цен на следующей неделе.

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