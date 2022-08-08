В Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо в опте: какая ситуация со стоимостью в регионах

Так, в пятницу, 5 августа, в среднем по стране бензины А-95 в опте можно было приобрести за 46,5 грн/л, что на 2 грн/л (на 4%) ниже, чем позапрошлую неделю назад. Дизельное топливо в среднем за неделю потеряло 3 грн/л (6%) и торговалось на уровне 45,75 грн/л.

В частности, бензин 5 августа предлагался в рынок в пределах ценового диапазона 45-49 грн, снизившись за неделю на 2-3 грн/л. Минимальная цена была зафиксирована на юге – 45 грн/л. Несколько дороже бензин можно было приобрести в западных областях – за 47 грн/л, а с продвижением в глубь страны цена выросла до 49 грн/л, передает Enkorr.

Диапазон торговли дизельным топливом, в свою очередь, был шире — 42-48 грн/л. Это на 3-4 грн/л дешевле, чем неделю назад.

Самые низкие цены надежно поселились в южном регионе. Здесь торговля шла в пределах 42-44 грн/л, потеряв за неделю 3-4 грн/л. При этом уже раздавались мнения, что на следующей неделе цена упадет до 41,5 грн/л в связи с низким спросом и снижением мировых котировок.

Западный регион – на второй строчке ценового ралли. Здесь дизель можно было приобрести в диапазоне 44-47 грн/л, что также ниже цен в прошлую пятницу на 2-3 грн/л. Трейдеры не так охотно сбрасывали цены, ведь имеющийся ресурс был завезен по высоким ценам.

В северных и центральных регионах ценники на ДТ сбросили 2-3 грн/л за неделю, и дизель в пятницу торговался за 45-48 грн/л. Стабильно более дорогое дизельное топливо торгуется в восточных областях страны — за 46-49 грн/л, что также свидетельствует о снижении цен на 2-3 грн/л.

"Цена продолжает падать, с такими темпами на следующей неделе будем торговать по себестоимости. В июле на рынок был поставлен большой объем ресурса, а спрос остается на минимальном уровне", — говорит один из опрошенных трейдеров.

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