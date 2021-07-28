В Украине собрали и поставили партию бортовых автомобилей на базе MAN

В Украине собрали и поставили партию бортовых автомобилей на базе MAN

Эта модель является неплохой альтернативой традиционным автокранам.

В Украине собрали и поставили партию из шести бортовых автомобилей MAN TGS 33.440 6x4 BB CH, оснащенных крано-манипуляторными установками PM 47524 PX.

Об этом сообщает Specmachinery.

Грузоподъемность его при минимальном вылете (4,15 м) составляет 9,61 т, а при максимальном (11,7 м) — 3 310 кг. Максимальная высота подъема груза со вспомогательной стрелой достигает 20,9 м. Угол поворота составляет 395 градусов, а весит он 4 635 кг.

Такое решение на базе грузового шасси MAN, оснащенного откидными бортами, представляет реальную альтернативу аналогичному 10-тонному традиционному автокрану.

autocentre.ua

Новые бортовые автомобили отправятся работать в рамках программы "Большая стройка" на объектах ГК "Автострада", одного из крупнейших дорожных строителей Украины.

Что же касается шасси MAN TGS 33.440 (6х4), то оно поставлено официальным представителем MANTruck & Bus AG. Шасси выбрано в длиннобазном (5 100 мм) исполнении, рассчитанным на полную массу до 33 тысяч кг и оснащенным турбодизельным двигателем MAN D2066 LF44 ( "Евро 5") мощностью 440 л.с. (2 100 Нм).

Ранее рассказывалось о том, что в Украине поставили партию сверхсовременных самосвалов MAN.

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