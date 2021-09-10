В Украине состоялась презентация трех грузовиков Daewoo

Все они предназначены для разных целей.

На выставке агропромышленности в Виннице представили три грузовика марки Daewoo.

Прежде всего, аграриям будет интересен самосвал-зерновоз с кузовом трехсторонней разгрузки. Правый борт открывается снизу вверх для выгрузки под колеса; левый борт — нижняя часть открывается сверху вниз, верхняя снизу вверх, верхний борт съемный; задний борт открывается снизу вверх.

Шасси автомобиля имеет хорошую проходимость, поэтому он может использоваться для транспортировки при загрузке прямо на поле. Зерновоз также может эксплуатироваться в составе автопоезда.

autocentre.ua

Стальная грузовая платформа коробчатого типа объемом 20 куб.м. имеет жесткую конструкцию и оснащена быстросъемным тентом, что предотвращает намокание и рассыпания зерна при перевозке. Грузоподъемность составляет 12 630 кг

На нем установлен 5,89-литровый турбодизель Doosan DL06K (Евро 5) мощностью 280 л.с. (1400 нм,) и механическая, 6-ступенчатая коробка передач ZF.

Рядом на стенде был представлен еще один Maximus, с бортовой тентованной платформой и оснащен уже кабиной с полноценным спальным местом. Это шасси также отличается более длинной колесной базой (5 500 вместо 4 430 мм). Эта машина также сертифицирована для перевозки опасного груза (топливо в бочках, химикаты и др.).

Третья модель — это четырехосный самосвал Daewoo Novus (8X4) грузоподъемностью до 20 т. и 11-литровым двигателем Doosan в 420 л.с. В этом случае машина оснащена кузовом, более подходящим для строительства, однако может быть укомплектована и платформой для перевозки зерновых.

Ранее рассказывалось о том, что украинцев возмутила презентация LADA Niva на выставке в Виннице.

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