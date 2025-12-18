В Украине стало больше патрульных с TruCAM: определены новые участки

Патрульный полицейский с прибором TruCAM

Реклама

С 18 декабря Патрульная полиция начинает работу с приборами TruCAM на 14 новых участках украинских дорог и улиц населенных пунктов. Места для фиксации скорости выбирали по уровню аварийности и концентрации ДТП в населенных пунктах.

Об этом сообщила Патрульная полиция.

Приборы TruCAM в основном используют на тех же отрезках дорог, где уже функционируют стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений. Сочетание этих средств позволяет существенно повысить эффективность контроля за соблюдением скоростных ограничений.

Реклама

Локации для применения определяли, учитывая статистику аварий — прежде всего это аварийно опасные участки и места с повышенной концентрацией дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скорости.

В регионах, где ведутся активные боевые действия, в частности на территории Донецкой и Луганской областей, использование приборов временно приостановлено.

Зато в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют выборочно — только на определенных безопасных участках автодорог.

С учетом условий военного положения и результатов анализа аварийности:

Реклама

добавлено 14 новых отрезков дорог;

обновлены параметры 6 уже действующих участков.

Всего на автодорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а контроль скорости патрульные будут осуществлять на 335 участках дорог.

«В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут находиться на видимом месте», — отметили в полиции.

Напомним, в сентябре стало известно, что Патрульная полиция инициирует масштабное усиление ответственности за нарушение ПДД. Ключевые нововведения предусматривают обязательную эвакуацию авто за нетрезвое вождение (штраф до 51 тыс. грн с конфискацией в пользу ВСУ во время войны), снижение «нештрафованного порога» скорости с 20 до 10 км/ч. и введение штрафных баллов. Кроме того, законопроекты предусматривают строгие санкции за дрифт (17 тыс. грн), превышение уровня шума (34 тыс. грн), отсутствие зимних шин (8500 грн) и нарушение правил пользователями электросамокатов.