В Украине стало дороже заправиться автогазом: какая сейчас его цена на АЗС

Стоимость голубого топлива выросла более чем 30 коп./литр.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 9 по 16 июля, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что заправиться голубым топливом стало дороже, ведь его цена выросла в среднем на 33 коп./литр.

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Так, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн./л и 80 коп./л, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 коп./л, 15,85 до грн/л и 15,58 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SUNOIL, "Авантаж 7", Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-80 коп./л.

enkorr.ua

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