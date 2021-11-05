В Украине стало проще получить водительское удостоверение

Алгоритм действий достаточно прост.

В Украине с 5 ноября стало проще получить водительское удостоверение.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что теперь украинцы, заказав обмен водительского удостоверения онлайн, могут получить новый документ в отделении "Укрпочты" или заказать доставку курьером. Соответствующее новшество было принято Кабинетом министров Украины.

Так, цена за бланк водительского удостоверения осталась неизменной — 243 грн, а сама доставка независимо от местонахождения получателя стоит 195 грн. Сервис экспресс-доставки обеспечивает быструю логистику, а страховой полис на отправку, безвозмездно предоставляемый "Укрпочтой", гарантирует клиентам надежность в получении своего готового документа. Срок доставки – до 5 рабочих дней.

Алгоритм заказа очень прост. Достаточно авторизироваться в Электронном кабинете водителя и пройти следующие этапы:

выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать";

проверить правильность контактных данных и выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину";

заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон в формате .pdf;

поставить свою подпись с помощью мышки;

выбрать способ получения услуги;

подписать заявление с помощью КЭП;

оплатить услугу.

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