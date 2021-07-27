В Украине становится все дороже заправиться автогазом: какая сейчас его цена

В Украине становится все дороже заправиться автогазом: какая сейчас его цена

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС во вторник, 27 июля, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива в сетях станций повысилась на 5 коп./л, до 16,77 грн/л. Таким образом, автогаз продолжает бить рекорды по своей стоимости для Украины за всю историю наблюдения.

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Так, на АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л, до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 коп./л, до 17,48 грн/л. "Овис", BVS и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 коп./л, до 16,75 к грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии подорожали на 4 580 грн/т, до 2 8210 грн/т.

enkorr.ua

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