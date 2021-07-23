В Украине становится все дороже заправиться автогазом: сколько сейчас он стоит

В Украине становится все дороже заправиться автогазом: сколько сейчас он стоит

Голубое топливо растет в цене высокими темпами.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 16 по 23 июля, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена голубого топлива повысилась на 94 коп./л, до 16,66 грн/л.

Так, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн./л, до 17,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 1,47 грн./л, до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97 коп./л, до 16,34 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

KLO и Авантаж 7 подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л. Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 0,5-1 грн/л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива. В связи с этим, ряд сетей уже изменили цены на бензин и дизель в сторону удешевления.

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