В Украине стартовал прием заказов на обновленный электрокроссовер BMW iX3: объявлена цена

Он имеет запас хода более чем 450 км.

Немецкий автопроизводитель BMW обновил электрокроссовер iX3 и одновременно объявил о начале предзаказа в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Обновленная передняя часть автомобиля выглядит более привлекательной благодаря увеличенной решетке радиатора BMW и фарам, которые примерно на десять миллиметров тоньше, чем в предыдущем поколении. На задней части модели находятся трехмерные светодиодные фонари. Также присутствуют специальные акценты BMW i Blue спереди и сзади, передает ITC.

bmw.ua

Полностью цифровое объединение экранов теперь с 12,3-дюймовым приборным щитом и увеличенным дисплеем управления, что соответствует его размерам. Панель управления новой конструкции на центральной консоли для рычага переключения передач, контроллера BMW, кнопки Start/Stop и кнопок для переключателя управления режимом управления и стояночным тормозом.

В стандартную комплектацию входят спортивные сиденья с новой перфорированной обивкой Sensatec и декоративные планки с новой темной отделкой Aluminium Rhombicle. Голубые акценты BMW i на рычагах переключения передач, кнопке Start/Stop и рулевом колесе.

bmw.ua

Максимальная мощность BMW iX3 286 л.с., максимальный крутящий момент 400 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды. Используется батарея с общим объемом энергии 80 кВтч, что обеспечивает запасом хода более 450 километров по испытательному циклу WLTP. Комбинированный зарядный блок обеспечивает быструю зарядку постоянным током (DC) мощностью до 150 кВт — 10-минутная быстрая зарядка добавляет около 100 километров диапазона в цикле WLTP.

На выбор покупателю предлагается две линейки оборудования. "Inspiring" содержит "металлическое" лакокрасочное покрытие, адаптивную подвеску, автоматическое управление задними дверями, панорамную стеклянную крышу, электрически регулируемые зеркала, спортивный кожаный руль, пакет для хранения вещей и трехзонную автоматическую систему климат-контроля с предварительной настройкой, функцию подогрева и предварительного кондиционирования. "Impressive" добавляет 20-дюймовые легкосплавные диски, кожаную отделку Vernasca, проекционный дисплей BMW, звуковую систему Harman Kardon Surround Sound и BMW IconicSounds Electric.

Также читайте В Украине стартовали продажи полностью электрического кроссовера BMW

Базовая стоимость нового BMW iX3 — от 1 970 000 грн (62,4 тысячи евро).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку