В Украине стартовал приема заказов на новый кроссовер Toyota Yaris Cross: сколько он стоит

Модель доступна в двух версиях.

На украинском авторынке начался приема заказов на новый кроссовер Toyota Yaris Cross.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отмечается, что эта модель доступна для заказа с 13 сентября 2021 года. Эта машина достигает 4 180 мм - в длину 1 765 мм - в ширину и 1 560 мм - в высоту при колесной базе в 2 560 мм. Кроссовер выглядит солиднее хэтчбека Yaris: у него высокий капот, выпуклые колесные арки и выраженный пластиковый обвес.

В Yaris Cross внедрена гибридная технология Toyota четвертого поколения. Это одна из первых моделей Toyota, где применена гибридная силовая установка с 1,5-литровым двигателем. Она создана на основе больших 2,0-литровых и 2,5-литровых гибридных силовых установок, которые используются в новых C-HR, RAV4 и Camry. Гибридная версия Yaris Cross оснащена новым 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Он обеспечивает меньший уровень трения и механических потерь, оптимальную скорость сгорания, а также высокий крутящий момент при низких оборотах и превосходную эффективность топлива. Новая гибридная система обеспечивает максимальную мощность в 116 лошадиных сил. Уровень выбросов CO2 составляет 87 г/км в комбинированном цикле.

Кроме гибридной версии, новый кроссовер Yaris Cross будет предлагаться с бензиновым трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 125 л.с. Двигатель на выбор будет оснащен бесступенчатым вариатором СVT или 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Toyota Yaris Cross обеспечивает высокий комфорт пользования. Автомобиль, в зависимости от комплектации, может быть оснащен электроприводом двери багажного отделения. Пол багажного отделения имеет функцию регулировки высоты для удобного пользования и увеличения багажного пространства, а при сложенных сидений позволяет перевозки длинномерного багажа. Даже с поднятыми сиденьями и установленной шторкой багажное отделение достаточно просторное. Таким образом реализуется современное пассажирское пространство с учетом потребностей размещением багажа.

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Кроссовер построен на модульной платформе Toyota GA-B, которая обеспечивает высокую жесткость кузова и сбалансированность шасси для превосходной управляемости автомобиля, а также повышенную безопасность на дороге. Кроме того, новый кроссовер оснащен комплексом систем безопасности и помощи водителю — Toyota Safety Sense. Они помогают предотвратить аварию, оповещая водителя о возможных столкновениях, а также могут автоматически подключить торможения или вспомогательное управление.

Toyota Yaris Cross — это кроссовер для путешествий как по городу, так и за его пределами. Он разработан специально для европейского рынка и производится на заводе Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) в Европе. Новинка уже доступна для заказа. Стоимость Toyota Yaris Cross в базовой комплектации Live стартует от 557 245 грн. Стоимость гибридной версии — от 690 877 грн.

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