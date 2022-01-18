В Украине стартовала продажа кроссовера Nissan Qashqai нового поколения: какова его цена

Модель доступна в пяти комплектациях.

На украинском рынке стартовала продажа обновленной версии кроссовера — Nissan Qashqai.

Об этом сообщает официальный пресс-сайт Nissan в Украине.

Отметим, что Nissan Qashqai – самая успешная модель за всю историю компании Nissan: с момента запуска 2007 года в мире было продано более 5 млн автомобилей, из которых почти 30 тысяч – в Украине. Эта модель выиграла более 30 международных наград в Европе, в том числе 19 титулов "Автомобиль года" в разных странах, включая Украину.

В новом поколении компания Nissan сохранила руководящие принципы, лежавшие в основе концепции, дизайна и разработки двух предыдущих поколений Qashqai: элегантный дизайн, расширенная комплектация и эффективный силовой агрегат в сочетании с повышенным качеством и опытом вождения высшего сегмента. Благодаря новой платформе Alliance CMF-C, являющейся образцом передового проектирования, инноваций и технологий, новый Qashqai снова поднимает планку в сегменте кроссоверов.

Внешне Qashqai стал более целеустремленным, с более выраженными "линиями плеч", удлиненной колесной базой и солидными 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Колесная база автомобиля увеличилась на 20 мм, а общая длина – на 35 мм. В незначительной степени также увеличились высота (+25 мм) и ширина (+32 мм).

Передняя часть нового Qashqai выделяется увеличенной решеткой радиатора Nissan V-Motion, покрытой хромом, с акцентной полоской матового хрома для подчеркивания выразительности. Этот образ дополняют тонкие полностью светодиодные матричные фары с фирменными дневными ходовыми огнями в стиле бумеранга. Очень малые промежутки между всеми этими деталями формируют премиальный и выразительный стиль. Переднее освещение нового Qashqai претерпело переработки по сравнению с предыдущей моделью и стало более тонким и четким благодаря использованию светодиодной технологии.

Со стороны новый Qashqai имеет более атлетический и динамичный вид с одной "быстрой линией", проходящей от передней к задней части автомобиля, создавая впечатление горизонтальности, но также передавая ощущение динамики.

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Клиенты ценят неординарность, поэтому новый Qashqai будет доступен в 11 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями – всего 16 вариантов по выбору.

Новый Qashqai оснащен современной информационно-развлекательной системой с первоклассным пакетом подключенных услуг, предусматривающим простое подключение смартфонов и приложение NissanConnect, разработанное для контроля и мониторинга работы систем автомобиля. Более широкий, с более высоким разрешением 9-дюймовый дисплей NissanConnect – это цифровое средство для навигации, развлечений и настройки систем автомобиля, совместимое как с Android Auto, так и с Apple CarPlay.

europe.nissannews.com

В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Независимо от комплектации совершенно новый Nissan Qashqai имеет очень богатую оснастку и инновационные технологии, которые помогают водителю и делают поездки еще приятнее.

В Украину новый Nissan Qashqai будет поставляться с инновационным мощным бензиновым двигателем DIG-T объемом 1,3 л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой МКПП или Xtronic, его мощность составит 130 л.с. или 150 л.с. соответственно. Что касается максимального крутящего момента, то в версии МКПП он будет составлять 240 Нм и 250Нм в версии с Xtronic.