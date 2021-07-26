В Украине стартовали продажи автомобилей нового бренда: названы цены

В салоне представлены несколько моделей.

На украинский рынок вышел новый автомобильный бренд — Cupra.

Об этом сообщает Auto24.

Так, под этой маркой продают "заряженные" версии SEAT (Ateca, Leon) и собственный кроссовер — Formentor.

Отмечается, что именно Cupra Formentor первым и поступит в продажу на украинский рынок. Купе-кроссовер станет своего рода визитной карточкой Cupra в Украине. По размерам и колесной базе Formentor похож на одноплатформенного VW Tiguan.

В салоне этой модели много граней и трапеций. Панель приборов электронная, а экран мультимедийной системы 12-дюймовый. Также есть несколько медных вставок, ведь медь — один из символов марки CUPRA. В этом цвете оформлено логотип и колесные диски.

Новый Cupra Formentor будет доступен по цене 1 020 474 гривен за базовую версию с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и 1 179 338 грн — за заряженный вариант VZ с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 310 л.с. В последнем случае разгон до сотни занимает 4,9 с, а максимальная скорость — 250 км/ч.

В варианте VZ добавили спортивные ковшеобразные сиденья, навигацию с 12-дюймовым тачскрином, 19-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, а также контроль разметки. Среди опций — панорамная крыша, камеры кругового обзора.

Также в автосалоне Cupra представлена CUPRA Ateca (1 267 261 грн), а вскоре будут доступны CUPRA Leon в кузовах хэтчбек и универсал. Добавим, что сейчас у Cupra один автосалон в Украине, и он располагается в Киеве. Это крупнейший в Восточной Европе Cupra Garage на 3 тысячи кв. м.

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