В Украине стартовали продажи флагманского электромобиля Mercedes-Benz с рекордным запасом хода: названа цена

Первые экземпляры этой модели приедут в конце 2021 года.

В Украине стартовал прием заказов на флагманский электрический седан Mercedes EQS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что EQS — первая модель марки, построенная на новой модульной платформе МEA для автомобилей премиум сегмента. Так, сначала на рынок выйдет две модификации — EQS 450+ (333 л.с.) и полноприводный EQS 580 4Matic (524 л.с.). Позже компания планирует предложить версию мощностью 762 л.с.

Автомобиль получил кузов лифтбек с большим задним стеклом, которое поднимается вместе с крышкой багажника. Колесная база максимально увеличена, а свесы кузова сделаны короткими. По длине (5 216 мм) новинка располагается между обычным S-Class (5 179 мм) и верcией Long (5 289 мм). По ширине (1 926 мм) и высоте (1512 мм) электромобиль почти идентичен S-Class.

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EQS первым среди электромобилей марки получил аккумуляторную батарею нового поколения с более высокой энергетической плотностью. АКБ имеет емкость 107,8 кВтч, что примерно на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400 4Matic. Так батарея обеспечивает новинке запас хода до 770 км, что является рекордным показателем среди электромобилей. EQS сможет заряжаться на скоростных станциях мощностью до 200 кВт. С их помощью для получения энергии на 300 км пути потребуется всего 15 минут.

Салон практически ничем не уступает новому S-Class. В качестве опции предлагается инновационная цифровая панель приборов MBUX Hyperscreen, которая представляет собой стеклянную панель, растянутую на всю ширину салона (141 см). Она объединяет три дисплея, дефлекторы вентиляции и элементы контурной подсветки салона. В базовой версии перед водителем EQS установлен экран диагональю 12,3 дюйма, а в центре — расположен под наклоном дисплей инфо-развлекательной системы диагональю 12,8 дюйма.

media.daimler.com

EQS предлагает широкий список базового и дополнительного оборудования и систем, включая подогрев и вентиляцию всех сидений, массаж, панорамную крышу, аудиосистему Burmester с 15 динамиками, а также собственную медиасистему для задних пассажиров с двумя 11,6-дюймовыми дисплеями и съемным планшетом в подлокотнике. В багажное отделение помещается от 610 до 1 770 литров багажа. Также EQS имеет автопилот второго уровня и продвинутый парковочный ассистент, что позволяет при определенных условиях припарковать машину без водителя за рулем.

Что касается стоимости, то за Mercedes-Benz EQS от 89 350 евро и 113 565 евро соответственно. Интересно, что в Германии цены на роскошный электромобиль стартуют от 106 374 евро и до 135 529 евро соответственно. Разница, как видим, значительная.

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