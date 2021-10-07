В Украине стартовали продажи китайского электропикапа: названа стоимость

Модель представлена в нескольких комплектациях.

На украинский авторынок выходит электрический пикап китайской компании Dongfeng — RICH 6 EV.

Как сообщает Auto-Consulting, пикап Dongfeng RICH6 построен на платформе Nissan Navara и выпускается на совместном предприятии Dongfeng и Nissan в Чжэнчжоу (Китай). Собственно и экстерьер, и интерьер нового пикапа от Dongfeng говорят о близких родственных отношениях c Nissan Navara, с акцентом на богатую комплектацию уже в базе.

dongfeng-trucks.com.ua

Пикап имеет богатую комплектацию, в том числе сиденья с экокожи, многофункциональный тачскрин дисплей (3.5 дюйма), бесключевой доступ + кнопка запуска, камеру заднего вида, кондиционер, аудиосистему, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением, система контроля давления в шинах, ABS + EBD + ESP.

dongfeng-trucks.com.ua

Электрическая версия Dongfeng RICH 6 EV будет комплектоваться мотором мощностью 120 кВт, батареей емкостью 60 кВт. В то же время запас хода по циклу NEDC составит 350 км.

Что касается стоимости, то эта модель предлагается и с ДВС, которая стоит 28 тысяч долларов. Электропикап, в свою очередь, стоит 38 500 долларов.

Гарантия составляет 24 месяцев или 100 тысяч км пробега.

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